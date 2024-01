Islanda tormentata dai vulcani | scatta il nuovo stato di emergenza dopo l' eruzione

(Di domenica 14 gennaio 2024) Questa mattina alle 7, ora locale, uneventoco ha scosso l', precisamente a sud-ovest della capitale Reykjavik. L'ha interessato la penisola di Reykjanes, posizionandosi significativamente più a sud rispetto all'evento del 18 dicembre, secondo quanto riportato dal quotidiano islandese MorgunblaÐiÐ. In risposta a quanto accaduto il Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lodi. La città di Grindavík, situata nella zona interessata, è stata completamente evacuata poco prima delle 4 del mattino in via precauzionale. Gli esperti geoscienziati ritengono che il magma potrebbe trovarsi proprio sotto la città. A nord di Grindavík, a Sundhnúk, intorno alle 7:57 di questa mattina, si è aperta una crepa che, ...

Disponibile in streaming su Disney+, A Murder at the End of the World, la miniserie crime con protagonista Emma Corrin svela il lato cool dei nerd ...Elenco di tutti i film drammatici giapponesi dal 1895 ad oggi: 835 schede con recensione, trama, poster e trailer, ordinabili per: Stelle Uscita Rank Titolo ...