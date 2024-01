Islanda | nuova eruzione vulcanica vicino Reykjavik

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una enorme colata lavica scorre dopo che un vulcano è eruttato nel sud-ovest dell’al luogo di una precedente, avvenuta a dicembre. I residenti di Grindavik sono stati evacuati intorno alle 3 del mattino dopo l’intensificazione dell’attività sismica durante la notte. Siamo al quinto episodiocosì violento innegli ultimi due anni. La città islandese di Grindavík è stata completamente evacuata poco prima delle quattro del mattino (le 3:00 in Italia) a causa di unae subito dopo le 6:00 è stato ordinato alla squadra di intervento di lasciare la zona. Lo riporta il quotidiano islandese MorgunblaÑiÑ. La parte orientale di Grindavík è rimasta senza elettricità. I geoscienziati ritengono ...

Secondo gli ultimi dati c'è stato un netto aumento di tumori tra i giovani negli ultimi 20 anni, statistica che Burioni ha definito "inquietante".