Islanda | nuova eruzione vulcanica vicino Rejkyavik | evacuata Grindavik e dichiarato lo stato d' emergenza - VIDEO

Questa mattina intorno alle 7:00 (le 8:00 in Italia) si è verificata una nuova eruzione vulcanica in Islanda , a sud-ovest della capitale Rejkyavik . ... (ilfattoquotidiano)

Evacuata Grindavík La città islandese di Grindavík è stata completamente evacuata poco prima delle quattro del mattino (le 3:00 in Italia) a causa di unaeruzione vulcanica e subito dopo le 6:...Al momento sembra che si sia aperta una crepa a Sundhnúk, a nord di Grindavík, intorno 7alle 7.57 di questa mattina e che già si sta allungando. Sundnúkur si trova su uno spartiacque quindi non è ...Ancora un femminicidio, una nuova tragedia, nonostante la sensibilizzazione, le campagne, le risorse spese, nulla cambia. Non scriverò di cifre e statistiche, non voglio nemmeno porre l’accento sul ...Sulla penisola di Reykjanes, molto più a sud rispetto al 18 dicembre, è tornata a fuoriuscire lava: la città di Grindavík è stata evacuata ...