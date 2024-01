Islanda | eruzione del vulcano in corso a Grindavik | «Il magma è sotto la città»

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nuovavulcanica in. L'evento si è verificato questa mattina dopo le 7:00 (le 8:00 in Italia) a sud-ovest della capitale islandese Rejkyavik. L'ha ripreso...

Si tratta della quintavulcanica inin due anni. Grindavik e' una cittadina di 4mila abitanti ed era stata evacuata gia' l'11 novembre a titolo precauzionale. Da allora, ai residenti ...Questa mattina intorno alle 7:00 (le 8:00 in Italia) si è verificata una nuovavulcanica in, a sud - ovest della capitale Rejkyavik . L'è in corso nel sistema vulcanico di Svartsengi. L'evento ha interessato la penisola di Reykjanes, in un punto molto ...Il momento dell'eruzione del vulcano in Islanda, nei pressi di Grindavik, ripresa dalle webcam puntate sul vulcano. Nel paese è scattato lo stato di emergenza. Cosa sta succedendo ...Una nuova eruzione vulcanica è in corso nel sistema vulcanico di Svartsengi nel sud-est dell'Islanda, la quinta nella penisola di Reykjanes dal 2021. L'ufficio meteorologico ...