Isee basso 2024 | quali agevolazioni spettano? Requisiti e importi aggiornamento 14 GENNAIO

L'anno 2024 si presenta come un periodo di grandi cambiamenti e continuità nel panorama dei sostegni economici in Italia. Dall' Assegno di inclusione ... (feedpress.me)

Ma il messaggio che, invece, il governo ha pensato bene di lanciare è stato solo uno: italiani che avete fatto incetta di Btp e buoni fruttiferi postali, vi ritroverete undecisamente più...Inoltre, ci saranno maggiorazioni significative per le famiglie conpiùe per figli non autosufficienti o con disabilità . Importi fino a 16.215,00 (189,2 euro) da 16.215,01 a 16.323,10 (...MONTEVARCHI La giunta Chiassai ha definito, anche per quest’anno, le agevolazioni per la Tari, la tassa sui rifiuti. Ad ottenere ...Fermi tutti! Ci siamo sbagliati: Btp e libretti di risparmio postale, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, non vanno esclusi dal calcolo dell’Isee. A chiarirlo è l’Inps attraverso una circolar ...