Iran | libere le giornaliste che denunciarono la morte di Mahsa Amini

Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, le reporter che avevano denunciato la morte di Mahsa Amini in Iran, sono state rilasciate dopo 17 mesi di detenzione. Le due giornaliste avevano riportato il decesso della giovane curda, avvenuto dopo il suo arresto per non aver indossato il velo in modo corretto. Sono state rilasciate su cauzione dopo una condanna a 13 e 12 anni di carcere.