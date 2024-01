Iran | le giornaliste Hamedi e Mohammadi sono state rilasciate | avevano denunciato per prime la morte di Mahsa Amini

(Di domenica 14 gennaio 2024) Leiane Niloufared Elaheh«temporaneamente» libere. Dopo 17 mesi di prigionia nel carcere di Evin, il regime di Teheran le hasu cauzione: 100 miliardi di rials, poco più di duemila euro. Resteranno fuori dal carcere fino al processo d’appello, la cui data non è ancora stata fissata, ma non potranno uscire dall’, spiega l’agenzia di stampa Tasnim. Eranocondannate a ottobre rispettivamente a 13 e 12 anni di carcere per propaganda contro lo Stato, collegamento con una nazione ostile (gli Stati Uniti) e per aver contribuito a rendere pubblico il caso di, la ventiduenne curda uccisa dalla polizia morale il 16 settembre del 2022 per non aver indossato ...

Nel maggio 2023, le Nazioni Unite hanno conferito alle giornaliste il premio per la libertà di stampa per il loro impegno in favore della verità. L'ondata di proteste in Iran. La morte di Amini ha scatenato un'ondata di proteste. Urla di giubilo e abbracci hanno accolto ieri fuori dal famigerato carcere di Evin a Teheran le due giornaliste iraniane detenute da oltre un anno con l'accusa di essere delle spie.