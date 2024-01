Iran | denunciarono morte Mahsa | giornaliste scarcerate dopo 17 mesi

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pubblicato il 14 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Sono stateaver trascorso più di un anno dietro le sbarre, leiane Niloofar Hamedi ed Elaheh Mohammadi. Erano state arrestate per aver denunciato, per prime, l'uccisione della 22enne curdaAminiessere stata arrestata dalla cosidetta polizia morale a Teheran con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico, l'hijab. Le duesono statesu cauzioneaver trascorso 17in carcere. Hamedi, 31 anni, lavorava per il quotidiano riformista Shargh e per prima ha dato la notizia delladiAmini. A corredo del suo articolo ha diffuso la fotografia ...

