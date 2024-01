Iran | denunciarono morte di Mahsa Amini | reporter libere dopo 17 mesi

Le accuse contro le due reporter Hamedi, fotoreporter del quotidiano riformista Shargh , e Mohammadi, del quotidiano riformista Ham - Mihan , sono state condannate a ottobre rispettivamente a 13 e 12 ...TEHERAN " Le giornaliste iraniane Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, chela morte di Mahsa Amini , la giovane curda morta dopo l'arresto perché non indossava il velo in modo corretto, sono state rilasciati oggi su cauzione dopo 17 mesi in carcere. Secondo i ...Le due giornaliste iraniane Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi, arrestate nel settembre 2022 per avere contribuito a diffondere le notizie sulla morte della giovane Mahsa Amini e le sue foto in ...Le giornaliste iraniane Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, che denunciarono la morte di Mahsa Amini, la giovane curda morta dopo l'arresto perchè non indossava il velo in modo corretto, sono state ...