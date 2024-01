Inzaghi | «Inter | tanta fame! Ero abbastaza tranquillo»

L' Inter non si ferma e con un netto 5-1 al Monza continua la propria corsa in vetta alla classifica portandosi momentaneamente a +5 punti... (calciomercato)

Palladino colpito dall', pensa già all'Empoli . Io come Thuram: il paragone di. Ha voglia di scherzare Simonee il punteggio glielo permette: " Il tacco di Thuram Ne ho fatto ...Le parole di Simone, tecnico dell', dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in trasferta contro il Monza Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'contro il Monza. Di ...Marcatori: 12' Calhanoglu rig. (I), 14' Lautaro Martinez (I), 15' st Calhanoglu (I), 24' st Pessina rig. (M), 39' st Lautaro Martinez rig. (I), 43' st Thuram (I ...Inzaghi poi lo toglie perché sotto diffida ... E' vero che il Monza pare davvero in fase calante, ma a tratti la sua Inter impressiona per la qualità di gioco e di soluzioni d'attacco. Riesce anche a ...