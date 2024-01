Inter si prepara alla Supercoppa! Il programma verso la Lazio – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’, dopo la netta vittoria sul Monza, si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile. Obiettivo la semifinale di Supercoppa contro ladi venerdì: le ultime suldi avvicinamento da Sky Sport– L’si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile, dopo la vittoria per 1-5 sul campo del Monza. La squadra, agli ordini di Inzaghi, ha lavorato in vista dell’impegno in Supercoppa contro ladi venerdì alle 20. La squadra, secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di domani effettuerà una giornata di riposo e tornerà ad allenarsi martedì mattina. Nel pomeriggio la poi la partenzavolta di Riyad, sede del torneo con, Fiorentina e Napoli.-News - Ultime notizie e calciomercato ...