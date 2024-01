Inter-Sassuolo Femminile 0-1 | il tabellino della partita della 12 ª giornata di Serie A Femminile

(Di domenica 14 gennaio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo ilvalida per la dodicesimadi2023-2024. KO ALLA PRIMA – Prima dell’anno da dimenticare per l‘Women di Rita Guarino contro ilFinisce 0-1 all’Arena Civica. Decide un gol nel primo tempo di Beccari, che buca Cetinja al minuto 26. Per l’manca la reazione veemente per mettere sotto le ragazze neroverdi, che gestiscono senza troppi patemi, sfiorando in più occasioni il raddoppio con Kullashi. Spento l’attacco nerazzurro, da Cambiaghi a ...

Comincia con una vittoria il 2024 del Sassuolo Femminile. All'Arena Civica di Milano, le neroverdi battono 1-0 l' Inter grazie alla rete di Chiara Beccari. Grazie a questa vittoria, il Sassuolo sale a ...