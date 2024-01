Inter-Sassuolo Femminile 0-1 al 45? | nerazzurre contratte | non va!

(Di domenica 14 gennaio 2024) Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per la dodicesima giornata della Serie A(segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti. PRIMA FRAZIONE ? Match combattuto all’Arena Civica di Milano. L’Women di Rita Guarino inizia bene nei primi 15? approcciando positivamente la partita e creando pressione sulle ragazze neroverdi. Ma col tempo, la fiamma inizia ad affievolirsi. Ilinizia a spaventare Cetinja al 19? con Prugna, che calcia da fuori impensierendo la retroguardia nerazzurra. Al 26? arriva il vantaggio con Beccari, che si inserisce in area bucando la difesaista per l’1-0. La reazione è tutt’altro che veemente: lefaticano a ...

