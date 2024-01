Inter | Oaktree pronta a subentrare a Zhang | cosa sta accadendo

Per capire cosa accadrà a maggio, quando scadrà il prestito, occorre partire dalla cascata di società che controlla l'con al vertice un veicolo di Hong Kong (Suning Sport International Limited) contenente solo le quote della scatola sottostante.Di certo è un calciatore di valore, per il quale l'cioè Zhang, sempre trattenuto in Cina, ha ...del club ammontano complessivamente a 1 miliardo e 140 milioni (383 milioni da restituire a...Non ci sono novità di sorta nel documento, registrato a Hong Kong, che contenere il contratto di pegno tra Zhang e Oaktree. Come spiega il Corriere dello Sport, la legge ...La cessione del club come un passaggio inesorabile. Ecco perché la stampa sportiva non crede che Zhang riuscirà a tenersi l'Inter ...