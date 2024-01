Inter Miami | Suarez | “Non avrei immaginato di giocare ancora con Messi | pensavo chiudesse la carriera al Barcellona”

(Di domenica 14 gennaio 2024) “chelaal, perciò nonmaidiinsieme a lui. Non c’è nulla di meglio checon degli amici“. Queste le dichiarazioni di Luis, entusiasta all’idea di condividere il campo con, Jordi Alba e Busquets in MLS all’. “Volevamo vincere tutto al Barça nel 2019 e ritirarci lì; io sono stato il primo ad andare via, poi anche gli altri. Oltre ad essere amici, siamo anche molto professionali. Vogliamo sognare in grande – ha aggiunto l’attaccante uruguagio, per poi soffermarsi sul Clàsico di Supercoppa di Spagna – Ovviamente lo guarderemo perché amiamo il ...

Leo Messi non sfiderà il Barcellona in estate . Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana sta organizzando una tournée estiva ... (sportface)

Successivamente alla deludente avventura in Qatar, Philippe Coutinho potrebbe volare in Mls: idea Inter Miami con Lionel Messi (itasportpress)

Secondo quanto riportato da As ,e Los Angeles Fc si sarebbero dette interessate all'operazione di mercato. Per cui Philippe avrebbe drizzato le antenne e starebbe prendendo in seria ...All'ritrova Messi, Busquets e Jordi Alba: "Ci incontreremo per vedere il Clasico, sapete già per chi tiferemo. È bello averli incontrati di nuovo" Milano 28/09/2021 - Champions League / Milan -...L'attaccante uruguaiano ha svolto il primo allenamento con l'Inter Miami. "Aiutare una squadra che ha giocatori famosi che tutti conoscono e (adattarsi) agli altri giocatori e ad un nuovo club e fare ...Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.