Inter | mano dell' ex e show

(Di domenica 14 gennaio 2024) Gagliardini provoca il rigore dopo appena 10 minuti Poi Lautaro Martinez: gara chiusa in un quarto d’ora Tutto facile per Inzaghi che fa un pokerissimo e va in Arabia per la Supercoppa in vetta alla classifica

Biasin segnala l’ovvio – ma che evidentemente tanto ovvio non è – ossia che Nasca non ha volutamente favorito l’Inter, altrimenti non avrebbe ... (inter-news)

...reduce in campionato da tre sconfitte consecutive e dall'eliminazione nel torneo tricolore per... Voglia di rivalsa per i bianconeri, ma soprattutto l'obiettivo di inseguire la capolista. ...... 60 , Palladino Recupero: 3 Il migliore in campo è Moviola e gli highlights della gara L'arbitro concede subito un rigore all'per segnalazione del VAR: Gagliardini impanna la palla con la...Comincia in trasferta contro l’Inter il 2024 del Sassuolo Femminile. Oggi alle 12,30, all’Arena Civica di Milano le ragazze ...La cessione del club come un passaggio inesorabile. Ecco perché la stampa sportiva non crede che Zhang riuscirà a tenersi l'Inter ...