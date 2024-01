Inter maglia rosa della Serie A | il record dopo Monza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024), con la vittoria contro ili nerazzurri ottengono un singolare primato: hanno vinto in tutti i campiA Con la vittoria ottenuta in trasferta contro il, l’ha fatto storia. I nerazzurri, infatti, diventano la prima squadra a vincere su ogni campo delle altre 67 squadre che hanno partecipato allaA con girone unico. Unsegnalato da Calciomercato.com, che la Juve non è riuscita a raggiungere a causa di successi mancati a Treviso e Messina. Anche al Milan mancano alcuni campi: i rossoneri non sono mai riusciti a battere Carpi, Avellino e Lecco nei rispettivi stadi.