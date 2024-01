Inter inarrestabile | 5 - 1 in casa del Monza

Nello stato di grazia in cui si trova, l' Inter è inarrestabile , in campionato come in Champions , ai cui ottavi di finale si è qualificata con due ... (247.libero)

L'apparee allunga a +5 sulla Juventus in attesa dell'impegno dei bianconeri con il Sassuolo. I nerazzurri vincono 5 - 1 in casa del Monza in una partita che alla vigilia appariva ...... e le renda note, da subito, per fermare la corsa al veleno che oramai pare essereed aver nuovamente contaminato questo campionato. Il problema dell'non è tanto aver vinto quella ...Nella 20ª giornata di Serie A, lo stadio Brianteo del Monza (U-Power Stadium) si è trasformato in un palcoscenico per la grande opera nerazzurra. La partita, dell’appena incoronata Campione d’Inverno, ...(ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'Inter appare inarrestabile e allunga a +5 sulla Juventus in attesa dell'impegno dei bianconeri con il Sassuolo. I nerazzurri vincono 5-1 in casa del Monza in ...