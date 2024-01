Inter da record | prima squadra a vincere in trasferta contro tutte e 67 le partecipanti alla Serie A

(Di domenica 14 gennaio 2024) E’ un’da: capolista del campionato, con un ruolino clamoroso infatto di due pareggi e per il resto soltanto vittorie, e con un dato aggiuntivo che riguarda però la sua storia e non soltanto questa stagione. Come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, i nerazzurri vincendo sul campo del Monza sono diventati laitaliana ainalmeno una voltae 67 le altre squadre che hanno giocato inA fin dal 1929. SportFace.

I numeri da record dell’ Inter in questo girone d’andata : nessuna altra big europea ha fatto bene come i nerazzurri L’ Inter , come si legge ... (calcionews24)

Ostacolo Monza per la capolista Inter , che vuole avere la certezza di restare in vetta in attesa del lontanissimo posticipo del martedì della ... (sportface)

...piacentino che adesso punta alla sua terza Supercoppa Italiana consecutiva e per centrare un... Il match comincia subito con il calcio di rigore dell'per un fallo di mano da parte di ......per il turco dell', in gol contro il Monza e al suo 13° centro di fila dal dischetto. Agganciato un gruppetto di specialisti che comprende Del Piero, Dybala e Cristiano Ronaldo. Ora ilin ...Il giornalista ha commentato la vittoria dell'Inter, scatenando centinaia di repliche di utenti della Juventus e del Milan ...La sconfitta interna con l'Inter per il Monza è divenuta un record negativo.L'1-5 contro i nerazzurri, quindi con quattro gol di ...