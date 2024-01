Inter | Calhanoglu | “Se giochiamo sempre così sarà difficile batterci…”

Prova di forza. L'Inter vince 5-1 a Monza (per la quinta volta con 4 gol di scarto) e consolida il primo posto in classifica con 51 punti... (calciomercato)

MILANO " Cominciano a fare impressione. Sono i numeri che raccontano la corsa dell'in questo campionato, perché molto grandi o molto piccoli. A partire da quelli fondamentali. Sono tantissimi i 49 gol fatti, e decisamente pochi i 10 subiti. In pratica, i nerazzurri segnano ...Le probabili formazioni di- Lazio(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella,, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram Ballottaggi: - Indisponibili: Cuadrado ...Alzi la mano chi poteva anche solo immaginare un anno e mezzo fa che, senza Brozovic e con Calhanoglu in cabina di regia, l`Inter potesse innestare una marcia in."Non sono mai andato via dall'Italia, vedo sempre tutte le partite". Così Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter oggi allenatore del Ferencvaros, si presenta ...