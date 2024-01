Inter | Calhanoglu | “La squadra mi consente di dare il massimo | in spogliatoio c’è un bel clima”

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Le parole di Hakanai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’sul Monza per 5-1: “Lamidi giocare a livelli altissimi, devo ringraziare loro se sto facendo così bene. In questa settimana abbiamo lavorato molto bene, migliorando tanti aspetti. Una vittoria importante contro un Monza dalle tante qualità e che sa giocare a calcio. Abbiamo reagito bene dopo una prestazione così così contro il Verona. Noto certamente dei miglioramenti nelle mie prestazioni, anche grazie ai miei compagni che mi consentono diil. Un momento positivo, nelloc’è unmolto bello e lo stesso in campo. Siamo una famiglia e questo in partita si vede. La Supercoppa? Vogliamo difendere il titolo, questo è ...