Incubo Correa | rapina a mano armata mentre è in casa con la famiglia

Sabato notte di grande paura per Angele la sua famiglia. Attorno alle 21, mentre l'attaccante argentino dell' Atletico Madrid si trovava a casa con moglie e figli, approfittando del weekend di riposo dopo l'eliminazione dalla ...'Il paese sta vivendo un, impensabile, inimmaginabile fino a poco tempo fa', ha dichiaratoin un messaggio su X. Questa situazione, ha aggiunto, da tempo riparato in Belgio, è ...Sabato notte di grande paura per Angel Correa e la sua famiglia. Attorno alle 21, mentre l’attaccante argentino dell’Atletico Madrid si trovava a casa con moglie e figli, approfittando del weekend di ...L'Al-Ittihad fa sul serio per Angel Correa. I sauditi, rivela Marca, hanno messo sul piatto 10 milioni di euro all'Atletico Madrid: no di Diego ...