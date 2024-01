INCONTRI Germana Galdi | artista a 360°

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Salve, si descriva come. Ho iniziato nel 1996, sono figlia d’arte e al contempo una persona che si è fatta da sola. Mi descrivopoiché utilizzo varie forme espressive. La storia delle mie due famiglie di origine è ricca di arte e contenuti variegati; di forme espressive diverse, di una manifattura che è qualcosa di raro al giorno d’oggi. L’oreficeria di un tempo, il cesellare il cuoio e il legno, la sartoria manuale, i cappelli, le camicie in seta e i bottoni fatti a mano. Molto di tutto ciò è nelle mie vene e anche se alcuni dei miei cari non li ho conosciuti, questo ha generato una grande determinazione e spinta verso lo studio di me stessa con la necessità di esprimermi in vari modi. “Studio di sé stessa”. Cosa vuol dire? La psicologia mi ha sempre affascinato e aiutato a capire perché siamo in un modo o in ...