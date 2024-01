Incidenti ad Acilia | via Prato Cornelio ormai è una roulette russa

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ostia X Municipio, 14 gennaio 2024- Continua la situazione di pericolo in Via, spesso scenario distradali gravi ed anche mortali. Lo fa sapere Gioacchino Assogna, di SOS Soccorso cittadino: ” Rinnoviamo le segnalazioni di nuovo ricevute dal Presidente del Comitato di Quartiere diLuigi De Angelis del persistente stato di pericolo della Via.” A contribuire alla pericolosità della zona, in special modo all’altezza dell’Eurospin, la mancanza di parapedonali ed opportuna segnaletica di rallentamento. Una situazione pericolosa è costituita inoltre dalla mancata pulizia del marciapiede dalle olive che rendono la passeggiata scivolosa e a rischio caduta. Assogna conclude la segnalazione chiedendo un incontro con i rappresentati del Comitato e locale ACRU per ...