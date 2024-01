Incidente in via Carano ad Aprilia | ciclista muore dopo uno scontro con un’auto

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 gennaio 2024) Latina, 14 gennaio 2024- Nel primo pomeriggio di oggi Domenica 14 gennaio 2024, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto contemporaneamente in due diversi incidenti stradali. Il primo in viane Comune didove, la squadra territoriale vvf del locale distaccamento, constatava la presenza di una vettura ed una bicicletta interessati da un sinistro, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo. A seguito dell’impatto ilperdeva la vita mentre l’automobilista, in gravi condizioni, veniva elitrasportato in ospedale. L’ intervento si è reso necessario per collaborare con i sanitari a soccorrere l’automobilista e mettere in sicurezza la vettura coinvolta. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...