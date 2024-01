Incidente a Qualiano in via Di Vittorio | nessun ferito

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 14 gennaio 2024)in via Giuseppe Di: coinvolte due auto. A causarlo l’eccessiva velocità Le tranquille strade cittadine di, nella serata del 13 gennaio intorno alle 22.30, sono diventate involontariamente teatro di unstradale che ha coinvolto due veicoli, portando preoccupazione e spavento tra i residenti. Il punto della collisione è via Giuseppe Di, dove una Fiat di colore rosso, procedendo in direzione del Ponte Scalzapecora verso Via Ripuaria, è entrata in collisione con una Ford Fiesta di colore blu proveniente da Viale dei Cedri. L’impatto è stato così violento che entrambe le auto hanno subito gravi danni. Addirittura la Fiat rossa si è capovolta dopo la collisione. Segni evidenti di frenata per circa 30 metri sono visibili ...