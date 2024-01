Incendio in una palazzina di Milano forse adibita a dormitorio abusivo | undici i ricoverati

(Di domenica 14 gennaio 2024)persone sono rimaste intossicate in undivampato questo pomeriggio in unadi via Varesina, nella periferia Nord Ovest di. I vigili del fuoco e la polizia accorsi sul posto hanno evacuato 19 persone.persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale, tutte in codice verde. In particolare quattro sono stati portati all’ospedale Sacco, tre al Niguarda, tre Fatebenefratelli e una al San Carlo. Dai primi rilievi sembra che la combustione sia partita da un laboratorio sartoriale al piano terra ma nellaci sarebbe anche un. Le indagini sono in corso le indagini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

