Imparare la storia dagli errori sarebbe più divertente | tre consigli per gli interessati

(Di domenica 14 gennaio 2024) Fino al 1700 le città italiane erano coperte di escrementi e di pattume, ma la scuola non lo sa. Le suore protestavano per la puzza tanto forte da impedire perfino la preghiera. Le loro proteste disperate sono pubblicate da Carlo M. Cipolla nel libro Miasmi e umori che descrive decenni di sforzi per ridurre la puzza, naufragati miseramente, nonostante fosse opinione comune che la peste derivasse proprio dai cattivi odori. Il che non era esattamente vero, ma la scarsa igiene e il proliferare di cimici e pidocchi diffuse la peste in tutta Europa provocando decine di milioni di morti. Come puoi pensare di comprendere la poetica Dante e Petrarca, Raffaello e Michelangelo, se non sai che vivevano sotto la dittatura della merda e della carne putrida in mezzo a esseri umani che non si lavavano quasi mai? Ma a volte l’errore dà dei vantaggi: l’America e la penicillina vennero scoperte per ...