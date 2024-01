Impallomeni | “Milan-Atalanta? Faccio fatica a commentare gli episodi”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Stefano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione delcontro l'

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan (pianetamilan)

A TMW Radio, durante Maracanà, ospite fisso Stefano, giornalista ed ex calciatore. Napoli, situazione difficile per Mazzarri: "C'è qualcosa ...o Napoli "Ilrischia, se sbagli ...L'ex calciatore, cambiando argomento, ha poi commentato quanto sta accadendo in casa, ... Infine,ha parlato della crisi che sta attraversando il Napoli , puntando il dito sui ...LAZIO ROMA IMPALLOMENI COPPA ITALIA - Stefano Impallomeni, ex calciatore della Roma, parla così del derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio ...L’ex centrocampista Stefano Impallomeni ha espresso alcune considerazioni in seguito a Milan-Atalanta di Coppa Italia. Stefano Impallomeni è piuttosto netto nel giudizio sul futuro di Stefano Pioli: e ...