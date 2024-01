Il Tg1 parla dei giovani di FdI video | il Pd strepita Ma dimentica la marchette a baby comunisti e feste dell’Unità

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo il pastone politico sulle Regionali, con tutti i big (si fa per dire) della sinistra, da Fratoianni a Bonelli, da Renzi alla Boschi, il Tg1 nell’edizione delle 13.30 di oggi ha deciso di mandare in onda un servizio sulle commemorazioni di tutte le vittime della Patria, che si svolge con cadenza annuale, deidi Fratelli d’Italia, riuniti nella sigla Gioventù nazionale, manifestazione organizzata al cimitero del Verano da Gioventù Nazionale (, minuto 11). Apriti cielo. Per il Pdre dei ragazzi di destra, che commemorano vittime di tutti, non solo di destra, è blasfemia politica, provocazione, regime, “Tele-Meloni”, per intenderci. “Con il servizio di oggi del Tg1 su una manifestazione organizzata dal movimento Gioventù nazionale, definita non politica e elevata a evento patriottico culturale, la Rai ha toccato il ...

Certo le sue apparizioni anche recenti in tv ci sono state, e molte: a novembre sule sotto ...di qualche anno fa sul tema dell'orgasmo (dimenticando che in molti altri testi organici se ne). ...Lettera, indirizzata al, in cui la coppia condannata in via definitiva per la strage di Erbadella nuova possibilità che si apre, con l'udienza per discutere dell'istanza di revisione della ..."Non s'era mai visto, 60 secondi di retorica pura per un omaggio non ai morti, ma ai giovani di Fratelli d'Italia. Destra senza freni" ...Sui social si parla dei tanti servizi giornalistici sulla crisi dei campioni d'Italia: 'L'anno scorso, invece, quasi non vedevano il dominio azzurro'.