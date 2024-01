Il Tg1 fa un servizio sull’evento “apolitico” di Gioventù nazionale | ma dimentica l’omaggio al caduto missino e non mostra gli esponenti di Fdi Pd | “La Rai ha toccato il fondo”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il Tg1 manda in onda la commemorazione “apolitica” dei giovani di FdI, mai saluti romani. Pd: “Rai hail” “Una cerimonia al cimitero Verano di Roma per rendere omaggio a tutti i caduti, a chi ha dato la vita per l’Italia”. Viene presentato così ilche il Tg1 ha mandato in onda alle 13.30 di domenica 14 gennaio, più precisamente al minuto 11:00. Al centro è l’annuale iniziativa di, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, da sempre al fianco di Giorgia Meloni. Accade tutti gli anni e le agenzie di stampa non riportano una riga. Al contrario, il telegiornale della rete ammiraglia gli dedica una dir poco discutibile. “Non militanti politici, spiegano gli organizzatori”, scandisce la giornalista che firma il ...

... definita non politica ed elevata a evento patriottico culturale", ha detto il capogruppo del Pd nella commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano, commentando ilche ilha mandato in ...Così i parlamentari dem in commissione di vigilanza Rai commentano ilche ilha messo in onda oggi nell'edizione delle 13.30.Il capogruppo del Pd nella commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano, ha criticato aspramente il servizio del Tg1 sulla manifestazione organizzata dal movimento Gioventù nazionale, definendola un ...Un servizio dal cimitero del Verano di Roma su un’iniziativa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, per rendere omaggio «a chi ha dato la vita per l’Italia». Più di trecen ...