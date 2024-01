Il superjet Nasa-Lockheed che vuole riaprire i voli supersonici

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen. (askanews) – Lae il gruppoMartin hanno presentato un nuovo super jet sperimentale, battezzato X-59 con capacità supersoniche che secondo l’agenzia spaziale statunitense promette di “rivoluzionare il viaggi aerei, aprendo la strada a una nuova generazione di veliche potranno viaggiare più veloci del suono”. Il velivolo è stato mostrato durante un evento alla sede dellaa Palmdale, in California. Il progetto si inserisce nell’ambito del programma della“Quesst”, che punta a raccogliere dati da fornire alle autorità per ridiscutere le regole che da 50 anni vietano i viaggi aereia causa dell’inquinamento acustico dovuto al “bang”, da superamento della velocità del suolo. L’X-59 è progettato per essere in grado di volare a ...