Il suo cane morde una manager di Briatore | la storia di Rita Duzioni arrestata in Kenya | il ricatto per riavere il passaporto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ammette di cominciare ad avere paura, l’avvocata bergamascain, dopo che il suoha morso unadel resort di Flavio. La donna, 58 anni, si trova nella sua casa a Malindi, dove di solito trascorre parte dell’anno. È accusata di omessa vigilanza di animale, dopo che uno dei suoi cani ha morso al polpaccio la bresciana Chetrin Gelmi, che al Lion in the Sun èdirector. Un incidente avvenuto lo scorso 16 aprile, dopo che ilSimba, «un Giriama, che è una tribù del posto, tipo un bastardino» spiegaa Repubblica, è scappato dal cancello di casa sua, proprio davanti al resort di. La donna in quel momento si trovava in Italia. Quando ...

VERDELLO. Rita Duzioni bloccata in Kenya : passaporto ritirato. «Non posso uscire di casa, rischio l’arresto». E lei denuncia per estorsione. (ecodibergamo)

