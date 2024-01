Il sindaco di Trino e l’idea dell’affare sul deposito di rifiuti nucleari | «Vale 1 miliardo e porterà 4mila posti di lavoro»

(Di domenica 14 gennaio 2024) La città diVercellese, sulle colline del Monferrato, dove si trova quel che resta del nucleare italiano, l’impianto di Saluggia, è la prima auto-candidata per ospitare il futuronazionale dei. Ildi Fratelli d’Italia, Daniele Pane, ha confermato al Corriere della Sera di aver formalizzato la sua decisione. «Trae Saluggia deteniamo l’80 per cento della radioattività italiana. Se gli altri continuano a dire sempre di no è più conveniente per tutti avere una destinazione definitiva anziché mantenere uno status quo che ci danneggia, anche per evitare disastri ambientali». Pane non ha mai fatto mistero di essere pronto ad accogliere l’impianto. Il 13 dicembre scorso il governo – dopo aver introdotto una norma nel decreto Energia che permette ...

...una nuova fase per il comitato "Tri - No" dopo l'invio dell'autocandidatura del Comune diad ... capitanato da Fausto Cognasso, si riunirà a breve per decidere come agire dopo che il...... formato da circa 600 cittadini, contrario all'auto - candidatura: "Ile la sua squadra si sono assunti la responsabilità storica di far saliresul treno la cui sola fermata sarà il ...Con lo sguardo verso la luna ha raccontato (anche) Torino. Un gioco di parole. In realtà Davide Ferrario ha narrato molti altri universi sempre con un intento: fare cinema significa fare accadere la v ...Intervento di Fausto Cognasso per il Comitato TriNO – No al Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi a Trino ...