Il ritorno di Ariana Grande col singolo “yes | and?”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo 4 anni di attesa, è finalmente disponibile "yes,?", il nuovodi, artista multi-platino, vincitrice di un Grammy Award e superstar internazionale. "yes,?" è stato registrato a New York, ed è stato scritto e prodotto da, Max Martin e Ilya Salmanzadeh.L`artista aveva annunciato l`uscita delattraverso il suo profilo Instagram, suscito un'immediata ondata di curiosità ed entusiasmo da parte dei fan che aspettavano questo momento da lungo tempo. "yes,?", infatti, è il primo progetto musicale inedito didalla pubblicazione nel 2020 di "positions", album certificato ...

dopo ben quattro anni il ritorno in musica di Ariana Grande con il nuovo singolo yes, and? dopo 4 anni di attesa, è finalmente disponibile yes, ... ()

... amore al capolinea a due anni dalle nozze Leggi AncheGrande magra e irriconoscibile: 'Prima prendevo antidepressivi e bevevo, ora sto bene' Ildopo quattro anniGrande aveva ...'yes, and' è stato registrato a New York, ed è stato scritto e prodotto daGrande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh. L'artista aveva annunciato l'uscita del singolo attraverso il suo profilo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...ALTOMILANESE – Tre anticipi nella seconda giornata del girone di ritorno per le squadre dell’ Altomilanese. I lilla andranno a fra visita alla Folgore Caratese per uno scontro diretto di grande import ...