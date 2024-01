Il pitbull bruciato vivo a Palermo e il gatto annegato ad Alberobello | chi sono le vere bestie?

alla fine Aron non ce l'ha fatta. Il pitbull , bruciato vivo dal suo padrone a Palermo , dopo essere stato legato ad un palo martedì scorso, non è ... (ilgiornaleditalia)

Non ce l’ha fatta Aron , il cane pitbull che era stato legato a un palo e poi bruciato vivo nella tarda serata di martedì 9 gennaio 2024 in strada a ... (news.robadadonne)

alla fine Aron non ce l'ha fatta. Il pitbull , bruciato vivo dal suo padrone a Palermo , dopo essere stato legato ad un palo martedì scorso, non è ... (ilgiornaleditalia)

Non c'è stato nulla da fare, il pitbull Aron è morto dopo aver lottato con tutte le sue forze. Lo ha fatto sapere in un post sui social la Lav di ... (tg24.sky)

E'morto Aron, ilvivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo. Il cane è deceduto nella clinica veterinaria che lo aveva preso in cura. Lo rende noto la Lav di Palermo su proprio profilo ...... 2024 Su 24zampe: Alto Adige, obbligatorio registrare il dna dei cani (contro maleducati e sbranamenti) L'articolo Addio Aron: è morto illegato evivo a Palermo proviene da ...PALERMO - Si è svolta ieri a Palermo la manifestazione per Aron, il pitbull legato a un palo e bruciato vivo dal suo padrone, un senza fissa dimora di 46 anni ...Sotto inchiesta per maltrattamento di animali il padrone di Aron, il cane bruciato vivo in Via delle Croci e morto ...