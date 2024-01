Il Pd contro il ponte sullo Stretto | l’incontro a Villa San Giovanni Ruotolo | “Rischio che non unisca due coste ma due cosche”

(Di domenica 14 gennaio 2024) DaSan, dove c’è stato sabato un dibattito“l’illusione del”, Sandro(Pd) risponde al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che nei giorni si era detto favorevole alriesumato dal ministro Salvini. Accogliendo l’invito dell’ex sindaco di Messina ed esponente del movimento No-Renato Accorinti a unire tutti in questa battaglia,ha annunciato l’apertura di un tavolo: “Lavoriamo insieme ai Verdi, a Sinistra italiana, ai Cinque Stelle, a tutti, perché è una battaglia di tutti. Io sto con Luigi Ciotti e quindi attenzione perché ilè che sino non due ...

Ancora Controlli sul ponte nuovo di Paderno Dugnano. senso unico alternato fino a domenica per garantire alcuni interventi in sicurezza a un giunto. ... (ilnotiziario)

Villa SG, sala del Consiglio Comunale, sabato 13 gennaio 2024: tutto il Partito Democratico si ricompatta sul contrasto all'illusionesullo Stretto .... è stata fondamentale per facilitare uno scambio di prigionieri tra Iran e USA, e il ruolo di... in cui ha fornito a Doha un baluardole eventuali velleità di interventi militari da parte ...Cecilia Salvai, tramite Instagram, ha postato un messaggio dopo la bella vittoria della sua Juventus contro il Milan: "3 punti importantissimi. Avanti per la nostra strada. Grazie ...Allagata la Vena Mazzarini nella zona del ponte di viale Roma, dove sono in corso i lavori per la messa in sicurezza del manufatto, con la strada ...