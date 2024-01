Il Papa da Fazio insiste sui migranti | Servono all' Italia che non fa figli

«Le dimissioni non sono un pensiero, né una preoccupazione, né un desiderio . Ma sono una possibilità, aperta a tutti i Papi. Al momento però non è ... (open.online)

... e il suo segretario, monsignor Georg Gaenswein , proprio in quei giorni lesse in video una lettera di scuse delemerito. Ospite diBergoglio parlò della sua infanzia, della preghiera, e ...Ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio, per la seconda volta dopo l' intervista del febbraio 2022,Francesco risponde prima di tutto sulle sue condizioni di salute e sulla possibilità di ...Da Santa Marta, sua residenza scelta all'indomani dell'elezione al posto del Palazzo Apostolico, il Papa si è collegato con gli studi Soul Movie Studios dove è stato accolto dagli applausi di Fazio e ..."Come sto Ancora vivo". Così Papa Francesco intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' su Nove. Sulle possibili dimissioni ha detto che non sono nei suoi pensieri: "Quando non ce la farò più ...