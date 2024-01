Il Napoli atterra a Riad De Laurentiis guida la squadra

... di firmare il trattato che prevedeva la rinuncia da parte della Francia al Regno di, al ... viene riportata ufficialmente in uso dopo circa 500 anni 2005 " La sonda europea Huygenssu ......se lo ricordano bene a causa del rigore conquistato (con tanto di tunnel su Cancila che lo) ... dall'altro lato c'è un Parma che si è già dimenticato del passo falso in casa contro il, ...Il Napoli ha due piani di rientro: se perde con la Fiorentina, giovedì sera, il charter decollerà per l’Italia il giorno dopo. Il quartier generale è al Four Seasons Hotel, a Kingdom Center: a meno di ...La prima Supercoppa Italiana con il formato Final Four sta per prendere il via. Parteciperanno la vincitrice della Serie A (Napoli), la vincitrice della Coppa Italia (Inter), la seconda classificata i ...