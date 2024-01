Il Mose salva Venezia dall’acqua alta | ma resta incompleto La fine dei lavori era fissata per il 2023 | invece ci vorranno ancora milioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilfunziona. Ilè concluso. Evviva il. Il ritornello è riecheggiato spesso nelle parole dei politici e nelle cronache degli ultimi mesi. Finalmente, verrebbe da dire, visto che la prima idea risale al 1980, la Convenzione Generale è del 1991, l’iniziodel maggio 2003. In tutto questo tempo sono stati spesi quasi 7 miliardi di euro, soldi pubblici di cui una parte è stata ingoiata da inefficienze e dallo scandalo delle tangenti che nel 2014 ha spazzato via dirigenti, faccendieri e imprenditori. Al 31 dicembre, cronoprogramma virtuale alla mano, è scaduto il termine per il completamento del progetto perre. Una data storica, verrebbe da annotare, ammesso che si possa sostenere che i ...