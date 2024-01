Il Guardian contro il ritorno di Toney dopo il calcioscommesse | “Non è solo una storia di sport”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sul, Jonathan Wilson, sottolinea l’ipocrisia del mondo del calcio di fronte alla dipendenza del gioco d’azzardo. Prima di esplodere in Italia, il caso ha colpito anche la Premier League. Tra i casi più eclatanti quello di Ivan, attaccante del Brentford, la cui squalifica di otto mesi sta per finire. Dal 16 gennaio potrà tornare a giocare per il suo club. Le storie di, di Fagioli e di Tonali, svelano il segreto di Pulcinella. Ilnon èuna questioneiva, “ma riguardano qualcosa di molto più significativo“. La riflessione delsulle scommesseive e sul caso di Ivan“Molte persone amano il gioco d’azzardo.come le corse di cavalli e le corse dei ...

A marzo Gianni Infantino è stato rieletto incontrastato presidente della Fifa fino al 2027, e in mancanza di oppositori potrebbe restare in carica ... (ilnapolista)

David Harbour ha anticipa to l'incontro tra il suo personaggio, Red Guardian , e Yelena di Florence Pugh in " Thunderbolts ". Ospite del red carpet di ... (movieplayer)

... secondo quanto riporta il. 14 gen 11:57 Cinque soldati israeliani feriti in uno scontro ...'la più importante del mondo islamico' e ha elogiato l'Iran per aver guidato la lottaIsraele. ...... scatenando una specie di caccia alle stregheuna famiglia locale, che li ha citati in ... sul. La situazione è degenerata al punto da essere molto tesa. Così l'avvocato descrive gli ...Le forze statunitensi hanno lanciato un secondo attacco contro obiettivi Houthi in Yemen, colpendo una postazione radar. I ribelli Houthi hanno promesso che risponderanno agli attacchi condotti da Sta ...Operazione Atalanta ancora sì, operazione Prosperity Guardian ancora no. Che cosa farà l'Italia dopo il massiccio contrattacco della marina militare degli Stati Uniti contro ...