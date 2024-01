Il giovane del Manchester United potrebbe diventare “uno dei migliori attaccanti del mondo”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sito inglese: L’attaccante delRasmus Hojlund è stato considerato “uno deidel” da un ex allenatore. Hojlund ha segnato solo un gol nelle sue prime 15 presenze in Premier League con lo, ma ha messo a segno un feroce finale all’incrocio dei pali portando la squadra di Erik ten Hag in vantaggio nella prima metà del pareggio per 2-2 di domenica contro il Tottenham all’Old Trafford. “Penso che Rasmus sia uno che impara, impara molto dall’ambiente”, ha detto il capo del Reading Ruben Selles nel podcast The Training Ground Guru. “Da quando è entrato in prima squadra all’FC Copenhagen, non ha avuto abbastanza tempo per giocare e ha trovato un campionato come quello austriaco, parliamo del PPDA passes per defensive action prima, è il ...