Il commissario Montalbano torna in TV da stasera su Rai 1 con 4 repliche | trama e cast de La vampa d' agosto

Leggi su movieplayer

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilsu Rai 1 alle 21:25 con l'episodio Lad'in replica: ecco lae il. In piena stagione di programmi e fiction la RAI ha deciso di schierare IlMontlbano, chein replica dasu Rai 1 in prima serata per quattro settimane (fino a domenica 4 febbraio). La novità è che l'ennesimo ciclo e riciclo di puntate questa volta è tematico, perchè la creatura più famosa di Andrea Camilleri tornerà in TV insieme alle donne che gli hanno fatto battere il cuore, e che sono riuscite a deviare per un po' l'attenzione dalla sempre amata Livia. Lad'e ...