Il calvario senza fine di Matteo Berrettini | la rinuncia agli Australian Open | ultimo episodio della serie

La notizia è di queste ore: Matteo Berrettini ha dato forfait agli Australian Open 2024. Il tennista italiano a causa di un problema al piede destro non giocherà domani contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del mondo) a Melbourne e quindi il suo posto nel tabellone sarà preso dal belga Zizou Bergs. Una novità che non stupisce visto quanto accaduto a precedere. Berrettini, infatti, aveva dato forfait anche per altri eventi in cui inizialmente era iscritto, come le qualificazioni all'ATP250 di Brisbane e poi al Kooyong Classic. Non è dato sapere l'entità della criticità al piede, ma nei fatti il periodo di stop del tennista romano prosegue e la sua ultima partita ufficiale risale a circa cinque mesi fa.

Non c'è pace per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro si è ritirato dagli Australian Open prima dell'esordio contro Tsitsipas: infortunio al piede destro, lo stesso che lo aveva costretto a saltare altri tornei. AUSTRALIAN OPEN - Tunnel senza fine per il tennista romano che è fermo dal secondo turno degli US Open dello scorso agosto quando si infortunò alla caviglia.