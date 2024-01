Il Bologna si è sgonfiato Il Cagliari rimonta la squadra di Thiago Motta

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilsi è. Questo dice il verdetto uscito fuori dall’Unipol Domus tra. Ladipassa in vantaggio con un gol surreale di Orsolini. Dalla linea di fondo campo, pennella uno scavetto ai danni di Scuffet. Dopo l’1-0 ildi Ranieri viene su e prima Petagna e poi un autogol di Calafiori assegnano i tre punti agli isolani. Per ilsi parla di “miracolo”, ma in realtà i risultati sono frutto di una crescita lenta e costante (As)sta facendo vivere ai tifosi delun vero e proprio sogno, con la possibilità di lottare per la zona Champions. Le abilità del tecnico gli stanno consentendo di costruirsi una ...

Il Napoli campione d'Italia si è, da tempo e, ieri, in modo tanto ingombrante da ... alla ventesima giornata, era all'undicesimo posto in classifica ex aequo con, Fiorentina e ...Un centrocampo con Bennacer, Loftus - Cheek, Reijnders non può esseredel suo potenziale ... E guardiamoci le spalle, davanti è oramai un vezzo inutile; Fiorentina, Napoli,, Atalanta, ...A questo punto, Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Milik e Yildiz in attacco, dato che anche Federico Chiesa, benché il ginocchio sinistro si sia sgonfiato, continua a lavorare a parte. Certa, ...Si entra nel vivo della competizione, si parte oggi alle 21 con Fiorentina Bologna, sale l'attesa per il derby della capitale ...