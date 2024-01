I calciatori sono pedine | Uefa e Fifa vogliono che si giochi sempre di più Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ieuropei potrebbero ritrovarsi a giocarepiù partite dalla prossima stagione e incrementare, così, gli infortuni. Ilparla del caso della Premier League, in cui si giocano 4 competizioni nazionali. “Una pausa di metà stagione per i giocatori della Premier League, per riposare in vista delle competizioni europee e le Nazionali. Non tutti i clubstati in grado di approfittarne: West Ham e Nottingham Foresttra quelli che devono ripetere il terzo turno di Fa Cup. Per gli altri, solo tre partite a gennaio. Questa sarà probabilmente l’ultima volta che ci sarà questa pausa in Premier. Il tempo per riprendersi dagli infortuni sarà ridottodi più; isaranno costretti a giocare più partite ravvicinate. Dalla prossima ...