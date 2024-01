I 50 anni di Kate Moss | icona del Cool Britannia

Leggi su agi

(Di domenica 14 gennaio 2024) AGI - La top model britca, il cui look incarnava la "Cool Brita" negli'90, compie 50martedì e non ha perso il suo fascino. Nel settembre dello scorso anno, la star della passerella aveva dichiarato al quotidiano The Times che "stava negando" di aver raggiunto il suo mezzo secolo. "Non compirò 50", aveva detto in un'intervista. "No, non ci penso. Non mi sento cinquantenne." I giornali, tuttavia, si sono presi la briga di ricordarglielo, con una serie di articoli che commemorano il suo storico compleanno. Il Guardian ha parlato con i fotografi autori delle immagini più famose di, apparse sulla copertina di centinaia di riviste e importanti campagne pubblicitarie. "Non potevi farle una brutta foto", ricorda ...