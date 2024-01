I 15 videogiochi più attesi del 2024

Leggi su screenworld

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il 2023 è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori anni per quanto riguarda il settore videoludico, almeno in relazione alle uscite di titoli estremamente importanti. Di contro, come abbia già visto e analizzato recentemente nel commento ai recenti The Game Awards, non si può omettere in questo clima di entusiasmo la grande macchia dei licenziamenti, che ha colpito il settore in modo violento e viscerale. Ci sarà modo e tempo di approfondire la questione sempre qui sulle pagine di ScreenWorld, ma archiviato un anno, ora possiamo volgere lo sguardo al futuro, a questoche sembra comunque promettere un calendario di uscite molto importanti e galvanizzanti. Ecco dunque di seguito quelli che riteniamo essere i 15piùdi questo, senza chiaramente omettere tutti gli altri che potrebbero ...