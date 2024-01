Houthi | la succursale yemenita del jihadismo iraniano | la storia del nuovo nemico

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) «Dio è sommo, morte all'America, morte a Israele, maledizione sugli ebrei, vittoria per l'Islam» è scritto in verde e rosso su sfondo bianco nella bandiera degli Huthi (o: entrambe le translitterazioni sono in uso). Uno slogan particolarmente truce e che riprende quelli dei Pasdaran iraniani, dal momento che gli Huthi yemeniti sono parte di una sorta di “internazionale sciita” costruita dal regime degli ayatollah assieme a Hezbollah libanese e a gruppi sciiti iracheni e afghani. Sono però in una sorta di “cerchio intermedio”, dopo quello dei gruppi citati, ma superiori a un terzo anello di alleati di Teheran, quelli che sciiti non sono ma condividono l'avversione per Usa e/o Israele: Hamas, Corea del Nord, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ormai anche Russia e Cina. Gli sciiti, secondo cui alla guida dell'islam dovrebbe esserci un discendente di Maometto e ...