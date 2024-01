Hockey prato | l’Italia perde con gli USA e saluta il sogno olimpico

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sfuma ila cinque cerchi per la Nazionale Italiana disufemminile. Le azzurre hanno infatti perso per 2-0 il cruciale match con gli Stati Uniti, seconda partita del Prein fase di svolgimento a Ranchi (India) che assegna tre ticket per i Giochi. Una partita complessa quelle delle azzurre, abili a spingere fin dai primi secondi creando delle buone azioni offensive. La disputa, dai ritmi molto alti, cambia al decimo minuto quando, sugli sviluppi del terzo corto concesso, le statunitensi si procurano un rigore, prontamente parato da Caruso. Nonostante gli sforzi, gli Stati Uniti trovano il vantaggio per merito di un gol capolavoro messo a referto da Sessa al minuto 22.cerca quindi di rispondere, ma il tiro di Pessina trova la risposta di una Bing in grande spolvero. ...

Infine, spazio anche all'hockey su prato, con il torneo di qualificazione olimpica, e alla scherma, che assegna sempre pass per Parigi 2024.